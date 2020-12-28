Байден первый президент США, который хорошо знает и понимает Украину – Кулеба

С избранием Джозефа Байдена у Украины впервые появился союзник в лице президента США, который очень хорошо знает и понимает нашу страну. Об этом в интервью Internationale Politik заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, "не займет и минуты времени" для того, чтобы объяснить Байдену ситуацию в Украине, так как за время своего вице-президентства он вложил тут много личного внимания и усилий.

"С Байденом мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", – сказал Кулеба.

Он отметил, что действующему главе Белого дома Дональду Трампу пришлось "многое узнать об Украине" в начале своего президентства.

"У него было очень личное восприятие в этом отношении", – добавил глава МИД.

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Станислав Стороженко

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