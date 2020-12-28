Байден первый президент США, который хорошо знает и понимает Украину – Кулеба
С избранием Джозефа Байдена у Украины впервые появился союзник в лице президента США, который очень хорошо знает и понимает нашу страну. Об этом в интервью Internationale Politik заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, "не займет и минуты времени" для того, чтобы объяснить Байдену ситуацию в Украине, так как за время своего вице-президентства он вложил тут много личного внимания и усилий.
"С Байденом мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", – сказал Кулеба.
Он отметил, что действующему главе Белого дома Дональду Трампу пришлось "многое узнать об Украине" в начале своего президентства.
"У него было очень личное восприятие в этом отношении", – добавил глава МИД.
- 7 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил кандидата от демократов с победой на президентских выборах.
- 7 декабря Кулеба сказал, что с приходом Байдена будет меньше нереалистичных идей о "перезагрузке" отношений с Россией.
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