Кулеба обсудил с министром финансов Нидерландов пути ареста российских активов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр, министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг обсудили имплементацию санкций Евросоюза против России и арест российских активов. Об этом глава украинской дипломатии сообщил в Twitter.
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"Встретился с вице-премьер-министром, министром финансов Нидерландов Сигрид Кааг, чтобы обсудить имплементацию санкций ЕС против России, а также пути замораживания и ареста российских активов. Мы также сосредоточились на усилиях по консолидации международной поддержки восстановления Украины", – написал Кулеба.
На 17-18 мая глава МИД поехал в Гаагу, где встречается с членами правительства и парламента. Стороны координируют шаги по усилению обороноспособности Украины, расширению санкций против России и укреплению Евросоюза.
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