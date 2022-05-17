"Справедливая сделка". Кулеба рассказал, какие санкции ЕС против России нужны уже сейчас

Украина просит Евросоюз ввести санкции против России по пяти направлениям: энергетика, финансовый сектор, торговля, медиа, индивидуальные. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД ЕС. Полный текст выступления – на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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Кулеба напомнил, что Украина предложила "справедливую сделку": ЕС дает ей все, что нужно для нанесения поражения России, Киев побеждает – и Европа не сталкивается с РФ самостоятельно.

По его словам, для этого надо три фактора: предоставление тяжелого оружия, статуса кандидата в члены в ЕС и жесткие санкции. Кулеба призвал неотложно предпринять такие санкционные шаги:

1. Энергетическое эмбарго, включая эмбарго на российскую нефть, газ и уголь. По его словам, Европа платит РФ 600 млн евро ежедневно за нефть и газ. Таким образом она платит дважды: Путину за энергоресурсы, а потом – финансируя восстановление Украины.

"Это не имеет смысла. Давайте лишим Россию нефтяных доходов и остановим войну. Не менее неприемлемо искать лазейки для оправдания оплаты за газ в рублях. Мы все видим и знаем. Нужно думать о том, как избавиться от российского газа, а не искать возможности для его покупки", – сказал он.

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2. Финансовые ограничения. Украина призывает отключить от SWIFT все российские и беларуские банки. Сейчас в РФ есть более 300 банков, что позволяет экспортерам обходить или пытаться обходить санкции.

Кроме того, Киев просит блокировать российские активы за границей и разработать законодательство/процедуры, которые позволят передавать их на восстановление Украины. "Россия должна платить за причиненный Украине ущерб", – считает министр.

3. Торговые. По словам Кулебы, Россия сильно зависит от иностранных коммерческих флотов. Он считает, что РФ должна перестать получать преимущества "благодаря доброй воле западных транспортных компаний". Он призывает к полной блокаде российского экспорта, за исключением критических для ЕС товаров.

Кулеба призывает запретить судам под флагом ЕС заходить в порты РФ и убрать исключения на вход судов под российским флагом в европейские порты. Он также требует, чтобы под угрозой санкций немедленно прекратили работу:

– любые банки, страховые и финансовые компании, которые обслуживают российский экспорт;

– любые судостроительные компании или компании, которые поставляют технологии или компоненты для кораблей, предусмотренных для российских потребителей;

– любые компании или частные лица, которые способствуют российскому экспорту.

Также должны быть запрещены все продажи товаров и услуг, которые могут быть использованы для российского нефтегазового сектора.

4. Медиа и коммуникации. По словам Кулебы, нужен полный запрет всех российских СМИ в Европе: это не медиа, а пропаганда. Также он призвал запретить роуминг для российских телекоммуникационных провайдеров в ЕС.

5. Расширение индивидуальных санкций против российских элит, олигархов, чиновников, членов их семей и предприятий, включая военно-промышленный комплекс РФ.

Вчера ЕС не смог включить эмбарго на нефть РФ в шестой пакет санкций. Главы МИД Евросоюза столкнулись с техническими вопросами, которые сложно решить на политическом уровне, на согласование деталей уйдет до двух недель.

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Марк Сировой

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