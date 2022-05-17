UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Справедливая сделка". Кулеба рассказал, какие санкции ЕС против России нужны уже сейчас

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 09:05
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина просит Евросоюз ввести санкции против России по пяти направлениям: энергетика, финансовый сектор, торговля, медиа, индивидуальные. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД ЕС. Полный текст выступления – на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба напомнил, что Украина предложила "справедливую сделку": ЕС дает ей все, что нужно для нанесения поражения России, Киев побеждает – и Европа не сталкивается с РФ самостоятельно.

По его словам, для этого надо три фактора: предоставление тяжелого оружия, статуса кандидата в члены в ЕС и жесткие санкции. Кулеба призвал неотложно предпринять такие санкционные шаги:

1. Энергетическое эмбарго, включая эмбарго на российскую нефть, газ и уголь. По его словам, Европа платит РФ 600 млн евро ежедневно за нефть и газ. Таким образом она платит дважды: Путину за энергоресурсы, а потом – финансируя восстановление Украины.

"Это не имеет смысла. Давайте лишим Россию нефтяных доходов и остановим войну. Не менее неприемлемо искать лазейки для оправдания оплаты за газ в рублях. Мы все видим и знаем. Нужно думать о том, как избавиться от российского газа, а не искать возможности для его покупки", – сказал он.

Читайте также: Кулеба: Германия наконец-то осознала, что российский газ – это оружие 

2. Финансовые ограничения. Украина призывает отключить от SWIFT все российские и беларуские банки. Сейчас в РФ есть более 300 банков, что позволяет экспортерам обходить или пытаться обходить санкции.

Кроме того, Киев просит блокировать российские активы за границей и разработать законодательство/процедуры, которые позволят передавать их на восстановление Украины. "Россия должна платить за причиненный Украине ущерб", – считает министр.

3. Торговые. По словам Кулебы, Россия сильно зависит от иностранных коммерческих флотов. Он считает, что РФ должна перестать получать преимущества "благодаря доброй воле западных транспортных компаний". Он призывает к полной блокаде российского экспорта, за исключением критических для ЕС товаров.

Кулеба призывает запретить судам под флагом ЕС заходить в порты РФ и убрать исключения на вход судов под российским флагом в европейские порты. Он также требует, чтобы под угрозой санкций немедленно прекратили работу:

– любые банки, страховые и финансовые компании, которые обслуживают российский экспорт;

– любые судостроительные компании или компании, которые поставляют технологии или компоненты для кораблей, предусмотренных для российских потребителей;

– любые компании или частные лица, которые способствуют российскому экспорту.

Также должны быть запрещены все продажи товаров и услуг, которые могут быть использованы для российского нефтегазового сектора.

4. Медиа и коммуникации. По словам Кулебы, нужен полный запрет всех российских СМИ в Европе: это не медиа, а пропаганда. Также он призвал запретить роуминг для российских телекоммуникационных провайдеров в ЕС.

5. Расширение индивидуальных санкций против российских элит, олигархов, чиновников, членов их семей и предприятий, включая военно-промышленный комплекс РФ.

Читайте также: Подоляк: Через 10 лет нефть РФ сможет продавать лишь Татарстанская народная республика 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции ЕС нефть газ дмитрий кулеба эмбарго SWIFT
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 