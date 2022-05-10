Подоляк: Через 10 лет нефть РФ сможет продавать лишь Татарстанская народная республика

Европа откажется от российской нефти и не вернется к зависимости, через 10 лет ее сможет продавать европейцам лишь Татарстанская народная республика. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, Россия экспортирует в мир лишь нефть, газ и войну. Советник главы ОП уверен, что как только Европа перейдет на другого поставщика, она уже не вернется назад, независимо от того, завершится ли война.

По его словам, Россия – непрогнозируемая страна, с которой нельзя иметь долгосрочных проектов

"Еще три месяца назад у Кремля был Северный поток–2. Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти возвратиться на европейский рынок будет, если ее продаст Татарстанская народная республика. Все же точно еще идет по плану? Ибо какой-то "сложный прикол"", – подытожил он.

8 мая сообщалось, что ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций, поскольку Венгрия блокирует нефтяное эмбарго.

9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в переговорах с Венгрией о запрете российской нефти есть прогресс.

Читайте также: Россия точно идет к поражению, это вопрос времени и наших жертв – Подоляк

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.