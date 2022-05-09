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Россия точно идет к поражению, это вопрос времени и наших жертв – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 13:59
Россия точно идет к поражению, это вопрос времени и наших жертв – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Украина "точно" победит Россию, которая развязала против нее агрессивную полномасштабную войну, однако эта победа будет стоить украинцам многих жертв. Такой прогноз в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия точно идет к поражению. Это вопрос времени, это вопрос только, к большому сожалению, количества наших жертв, которые нам придется заплатить за свободу", – сказал он и добавил, что оккупанты применяют в этой войне все свое вооружение, кроме оружия массового поражения.

Подоляк подчеркнул, что Россия непредсказуема и у нее еще есть немало ресурсов, включая постоянный поток нефтегазовых денег из Европы, и потому нужно относиться к ситуации без шапкозакидательства – справедливо оценивать силы.

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Он заявил, что "все невзгоды, которые происходят в России" – все они якобы связаны с Украиной.

"Потому что Украина является символом окончания эпохи этих понтов РФ, которыми они жили в течение последних 20 лет, на протяжении всей каденции Путина", – добавил Подоляк.

По его оценке, торжества на 9 мая в РФ "выглядят мрачно и трагедийно", потому что там якобы понимают, что проигрывают свою агрессивную войну. Он назвал сегодняшнюю речь лидера российских оккупантов Владимира Путина "блеклой, серой, пустой и без смысла".

"Там много уже трагедий на уровне семей [из-за убитых в Украине военных РФ], уже начинаются там вопросы к военно-политическому руководству, и они будут только нарастать и ухудшаться. Украина точно – хочу это подчеркнуть – точно докажет свою ключевую миссию: денацификацию РФ", – сказал он.

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Евгений Пилипенко
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