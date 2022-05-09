Подоляк: НАТО не собиралось нападать на Россию, Украина не планировала атаковать Крым

После речи российского диктатора Владимира Путина на параде в Москве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил в Twitter: Украина не планировала атаковать временно оккупированный Крым, а НАТО не собиралось нападать на Россию.

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В сегодняшней речи Путин не объявил ни мобилизации, ни официальной войны, ни побед, но повторил пропагандистский тезис, что широкомасштабное нападение на Украину – это "упреждающий удар агрессору".

Подоляк ответил, что у этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую", – добавил советник главы ОП.

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Марк Сировой

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