Кулеба объяснил, есть ли продвижение по Шенгенской зоне

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина идет тем путем, на котором в определенный момент будет абсолютно готова присоединиться к Шенгенской зоне. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы не говорим сейчас европейцам прямо: "Хотим Шенген", мы просто делаем свою работу", - уточнил Кулеба.

По его словам, Украине нужно сделать несколько шагов в подготовке к присоединению к Шенгенской зоне

"Шаг номер один – это интегрированное управление границей, то, без чего никакой Шенген в принципе невозможен. Пока мы тут не наладим у себя нормальную систему управления пересечения границы, можно даже не мечтать об этом", - объяснил чиновник.

Он добавил, что второй пункт - приложение по юстиции и безопасности, которое Украина предложила Европейском Союзу, частично связано с критериями Шенгена. "Но там не идет речь о присоединении к Шенгену, это слишком далекая цель", - добавил Кулеба.

Справка. В шенгенскую зону входят 22 страны Евросоюза - Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения, а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС - Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.