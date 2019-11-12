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У Зеленского уверены: Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

У Зеленского уверены: Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - пресс-служба Кабмина)
12.11.2019, 10:03

Вице-премьер по интеграции в ЕС/НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе достижения совместимости Украина-Альянс акцент будет на ССО, ВМФ и логистике

Украина имеет шансы стать членом Североатлантического альянса раньше, чем войдет в состав Евросоюза. Такой прогноз сделал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

"Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - сказал он.

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Чиновник говорит, что новый формат сотрудничества Украина-НАТО в форме "один партнер – одна программа" приведет к тому, что страна "станет примером для других: потом по нашей модели будут выстраиваться отношения с другими странами".

Кулеба подчеркнул, что в переформатировании работы по линии Украина-НАТО нет "зрады" и это "ни в какой мере не меняет сути наших отношений с Альянсом и нашей дальнейшей интеграции".

"Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание, совместно с Альянсом... И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь", - объяснил он.

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