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Кулеба - НАТО: не можете за нас воевать - помогите подготовиться

Кулеба - НАТО: не можете за нас воевать - помогите подготовиться - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.11.2019, 17:15

Статья пять Североатлантического договора - стратегическая цель Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что на данный момент в случае открытой агрессии России НАТО может помочь Украине подготовиться к нападению. Об этом он сказал на совместном с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком брифинге. 

"Цель сейчас очень проста - поскольку вы не можете за нас воевать, то помогите нам как можно лучше самим подготовиться к возможной атаке", - сказал Кулеба.

Кулеба отмечает, что если бы Украина была членом НАТО, то в случае полномасштабонй агрессии РФ была бы задействована статья пять Североатлантического договора о коллективной обороне, и Альянс всеми доступными способами защищал Украину.

Он напомнил, что из всех международных партнеров только НАТО решительно и четко квалифицирует действия РФ в Крыму и на востоке Украины как агрессию.

  • На временно оккупированном Донбассе до сих пор есть российские силы, страна-агрессор Россия оказывает поддержку боевикам, поэтому пока не видно ее готовности уйти, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергОтвечая на вопрос, видит ли он, что Россия готова сдаться и уйти с Донбасса, Столтенберг сказал: "Сейчас мы видим не так много готовности с российской стороны… Но это не уменьшает важность того, чтобы продолжать оказывать давление для достижения политического решения".
  • Кулеба озвучил пять стратегических направлений сотрудничества Украины и НАТО. В частности первое направление - реформа сектора обороны и безопасности.

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