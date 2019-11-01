Кулеба - НАТО: не можете за нас воевать - помогите подготовиться

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что на данный момент в случае открытой агрессии России НАТО может помочь Украине подготовиться к нападению. Об этом он сказал на совместном с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком брифинге.

"Цель сейчас очень проста - поскольку вы не можете за нас воевать, то помогите нам как можно лучше самим подготовиться к возможной атаке", - сказал Кулеба.

Кулеба отмечает, что если бы Украина была членом НАТО, то в случае полномасштабонй агрессии РФ была бы задействована статья пять Североатлантического договора о коллективной обороне, и Альянс всеми доступными способами защищал Украину.

Он напомнил, что из всех международных партнеров только НАТО решительно и четко квалифицирует действия РФ в Крыму и на востоке Украины как агрессию.

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