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В Кабмине озвучили пять направлений сотрудничества с НАТО

В Кабмине озвучили пять направлений сотрудничества с НАТО - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
31.10.2019, 18:20

По словам Кулебы, Украина хочет сделать сотрудничество с Альянсом человекоцентричным

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба озвучил пять стратегических направлений сотрудничества Украины и НАТО. Об этом он сказал на совместном брифинге с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах.

Первое направление, по его словам, - реформа сектора обороны и безопасности. "Мы будем уделять особое внимание укреплению Военно-морских сил Украины, сил спецопераций, логистике, киберзащите и военной полиции", - уточнил вице-премьер.

Вторым пунктом он назвал развитие стратегического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны. Третьим - профессиональное образование и развитие военных и гражданского персонала. Также Украина планирует развивать национальную стойкость. По дней поясняют систему мероприятий, которые позволят госорганам эффективно останавливать и противодействовать вызовам и угрозам современности. В том числе - гибридным.

Пятым направлением Кулеба назвал безопасность человека. "Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентричным. Мы делаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищенным", - пояснил он.

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