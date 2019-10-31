Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина совместно с НАТО будет усиливать ВМС в Черном море

Украина совместно с НАТО будет усиливать ВМС в Черном море - Фото
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: М. Лазаренко)
31.10.2019, 11:50

Также Владимир Зеленский рассчитывает, что украинские Вооруженные силы ускорят процесс приближения к стандартам НАТО

Президент Владимир Зеленский на заседании  комиссии Украина - НАТО сказал, что Украине и Альянсу необходимо совместно усиливать способности ВМС Украины в Черноморском регионе. Об этом сообщает Офис президента.

По его словам, Украина заинтересована в усилении взаимодействия с Альянсом для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе и ожидает поддержки предложения Украины по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года. 

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг  отметил, что Альянс осуждает агрессивные действия России в Черноморском регионе, призывает Россию вернуть Украине захваченные суда и обеспечить свободный доступ к портам в Азовском море.

По словам главы государства, Украина также рассчитывает на ускорение процесса достижения украинском Вооруженными силами совместимости с силами НАТО и предлагает предметно рассмотреть присоединение к Программе расширения возможностей НАТО.

Читайте также: Столтенберг: Мы в процессе расширения помощи Украине, включая ВМС

Напишите нам
йенс столтенберг Владимир Зеленский Черноморский регион сотрудничество с НАТО
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 