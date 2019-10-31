Украина совместно с НАТО будет усиливать ВМС в Черном море

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: М. Лазаренко)

Президент Владимир Зеленский на заседании комиссии Украина - НАТО сказал, что Украине и Альянсу необходимо совместно усиливать способности ВМС Украины в Черноморском регионе. Об этом сообщает Офис президента.

По его словам, Украина заинтересована в усилении взаимодействия с Альянсом для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе и ожидает поддержки предложения Украины по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс осуждает агрессивные действия России в Черноморском регионе, призывает Россию вернуть Украине захваченные суда и обеспечить свободный доступ к портам в Азовском море.

По словам главы государства, Украина также рассчитывает на ускорение процесса достижения украинском Вооруженными силами совместимости с силами НАТО и предлагает предметно рассмотреть присоединение к Программе расширения возможностей НАТО.

Столтенберг считает, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса Решение о вступлении Украины в Альянс должны принять Украина и 29 действующих членов НАТО.

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