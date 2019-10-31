Столтенберг: У РФ нет права голоса по вступлению Украины в НАТО

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Одесской военно-морской академии, сообщает сайт НАТО.

По его словам, решение о вступлении Украины в Альянс должны принять Украина и 29 действующих членов НАТО.

"Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Потому, что у нас иногда складывается впечатление, что РФ решает - должна быть Украина членом Альянса или нет. Россия не имеет права голоса", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что у России "нет юридических или реальных оснований, чтобы влиять на подобное решение". "Это закреплено в Хельсинских соглашениях, которые Россия подписала, других документах", - добавил генсек НАТО.

Столтенберг убежден, что каждая нация "имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать, а в каких нет".

30 октября Североатлантический совет НАТО начал двухдневный визит в Украину . Представители 29 государств-членов НАТО вместе со Столтенбергом сегодня поехали в Одессу, завтра будут в Киеве.

31 октября в Киеве Столтенберг будет председательствовать на заседании комиссии Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

Читайте также: В НАТО прокомментировали разведение войск в Золотом