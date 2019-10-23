Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Столтенберг: Мы в процессе расширения помощи Украине, включая ВМС

Столтенберг: Мы в процессе расширения помощи Украине, включая ВМС - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
23.10.2019, 14:54

"Я всегда призываю союзников по НАТО делать больше для Украины, помогать больше", - заверил генсек Североатлантического альянса

Страны-члены Организации Североатлантического договора должны больше помогать Украине сдерживать и преодолевать российскую гибридную агрессию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед предстоящем саммитом министров обороны стран Альянса - он состоится 24-25 октября.

"Больше инструкторов, больше средств выделять в целевые фонды, проводить больше мероприятий с участием Украины", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Смотрите фото: РФ уничтожит захваченную в Крыму украинскую подлодку

По его словам, НАТО как раз сейчас находится в процессе расширения поддержки Украины в нескольких сферах, включая развитие ее Военно-морского флота: "Это мы обсудим и сегодня, завтра и послезавтра".

Столтенберг вместе с членами североатлантического совет НАТО 30-31 октября побывает в Киеве и Одессе.

Смотрите видео: На барке страны НАТО провели ритуал с моряками из Украины

Напишите нам
нато йенс столтенберг военная помощь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 