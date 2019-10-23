Столтенберг: Мы в процессе расширения помощи Украине, включая ВМС

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Страны-члены Организации Североатлантического договора должны больше помогать Украине сдерживать и преодолевать российскую гибридную агрессию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед предстоящем саммитом министров обороны стран Альянса - он состоится 24-25 октября.

"Больше инструкторов, больше средств выделять в целевые фонды, проводить больше мероприятий с участием Украины", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Смотрите фото: РФ уничтожит захваченную в Крыму украинскую подлодку

По его словам, НАТО как раз сейчас находится в процессе расширения поддержки Украины в нескольких сферах, включая развитие ее Военно-морского флота: "Это мы обсудим и сегодня, завтра и послезавтра".

Столтенберг вместе с членами североатлантического совет НАТО 30-31 октября побывает в Киеве и Одессе.

Смотрите видео: На барке страны НАТО провели ритуал с моряками из Украины