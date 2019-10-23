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23.10.2019, 12:41

Одесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фото

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Одесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фото
Одесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фото
Одесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фотоОдесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фото

Два дня американские специалисты снимали крепления, которые удерживали катера на палубе сухогруза

Операция по спуску на воду украинских катеров типа Island, прибывших из США на борту судна Ocean Freedom, началась сегодня утром в порту Одессы. Об этом сообщает Думская.

В  течение двух дней американские специалисты снимали крепления, удерживавшие катера на палубе сухогруза. Около в 09:00, кран Ocean Freedom поднял катер Старобельск и перенес его на воду.

Операция заняла 50 минут, после чего на борт катера поднялась швартовочная команда Военно-Морских Сил Украины.

Моряки освободили катер от подъемного приспособления, а затем буксир портофлота Кентавр оттащил Старобельск в практическую гавань.

К спуску готовят второй катер Славянск.

В ВМСУ собираются сформировать целый дивизион из шести таких катеров, который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.

  • 20 октября 2019 года сообщалось, что сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море.

Читайте также: В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото

 

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Теги: Island, одесса, фото, катера
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