Одесса. Прибывшие из США катера начали спускать на воду - фото

Операция по спуску на воду украинских катеров типа Island, прибывших из США на борту судна Ocean Freedom, началась сегодня утром в порту Одессы. Об этом сообщает Думская.

В течение двух дней американские специалисты снимали крепления, удерживавшие катера на палубе сухогруза. Около в 09:00, кран Ocean Freedom поднял катер Старобельск и перенес его на воду.

Операция заняла 50 минут, после чего на борт катера поднялась швартовочная команда Военно-Морских Сил Украины.

Моряки освободили катер от подъемного приспособления, а затем буксир портофлота Кентавр оттащил Старобельск в практическую гавань.

К спуску готовят второй катер Славянск.

В ВМСУ собираются сформировать целый дивизион из шести таких катеров, который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.

20 октября 2019 года сообщалось , что сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море.

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