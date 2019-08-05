На барке страны НАТО провели ритуал с моряками из Украины: видео

На флоте показали "ритуал оморячивания" курсантов института Военно-морских сил Национального университета Одесская морская академия. Соответствующий любительский ролик выложил ресурс AрміяInform.

"Действо происходило на 81-летнем учебном парусном барке ВМС Румынии Mircea, на котором в рамках сотрудничества Украины со странами НАТО будущие офицеры три месяца проходили морскую практику", - пишет агентство Минобороны.

По итогам "ритуала" моряками признаны двое старшин - Роман Буяр и Михаил Бричкарь.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море корабли и 24 моряка ВМС Украины. МИД РФ отреагировал. Посол Украины в ФРГ сказал, что якобы ждет РФ, если она не отпустит военных. В Украине назвали имена причастных россиян. Уже назначены судьи по этому делу.

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Видео: facebook.com/armyinform.com.ua