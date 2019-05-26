Захват моряков. Военный прокурор назвал имена причастных россиян

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

МИД Украины предоставил в Международный трибунал ООН на 93 листах доказательства вины РФ, которая захватила корабли ВМС вместе с экипажем у Керченского пролива. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, опубликовав в своем Facebook документы с именами причастных к преступлению.

По его словам, сообщено о подозрении, объявлены в розыск и есть постановления украинского суда на арест следующих россиян:

начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Станкевич;

замначальник Погранслужбы ФСБ РФ - руководитель департамента береговой охраны вице-адмирал Медведев;

начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю капитан 1 ранга Ромашкин;

замначальника управления - начальник отдела береговой охраны погрануправления ФСБ по Крыму капитан 1 ранга Шеин;

командир пограничного сторожевого корабля "Дон" капитан 2 ранга Саляев;

начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Крыму капитан 2 ранга Шатохин;

командир малого противолодочного корабля "Суздалец" капитан 3 ранга Щербаков;

командир сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга Шипицыну.

командующий войсками Южного военного округа РФ генерал-полковник Дворников;

командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Моисеев;

старший помощник капитана ПСКР "Изумруд" капитан 3 ранга Виноградов;

члены экипажа ПСКР "Изумруд": капитан-лейтенант Гришин, старший лейтенант Трибушин, старший мичман Рясный, мичман Абакумов.

25 мая суд ООН обязал Россию освободить корабли ВМС и 24 захваченных в плен моряков. В МИД России считают, что трибунал якобы не имел права решать судьбу украинских моряков. Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию Москвы "вялой и беззубой". Посол Украины в Германии сказал, что ждет РФ, если она не отпустит моряков.