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26.05.2019, 15:27

Захват моряков. Военный прокурор назвал имена причастных россиян

Захват моряков. Военный прокурор назвал имена причастных россиян - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина передала суду ООН документы и видео с реконструкцией событий в Керченском проливе

МИД Украины предоставил в Международный трибунал ООН на 93 листах доказательства вины РФ, которая захватила корабли ВМС вместе с экипажем у Керченского пролива. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, опубликовав в своем Facebook документы с именами причастных к преступлению.

По его словам, сообщено о подозрении, объявлены в розыск и есть постановления украинского суда на арест следующих россиян:

  • начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Станкевич;
  • замначальник Погранслужбы ФСБ РФ - руководитель департамента береговой охраны вице-адмирал Медведев;
  • начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю капитан 1 ранга Ромашкин;
  • замначальника управления - начальник отдела береговой охраны погрануправления ФСБ по Крыму капитан 1 ранга Шеин;
  • командир пограничного сторожевого корабля "Дон" капитан 2 ранга Саляев;
  • начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Крыму капитан 2 ранга Шатохин;
  • командир малого противолодочного корабля "Суздалец" капитан 3 ранга Щербаков;
  • командир сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга Шипицыну.
  • командующий войсками Южного военного округа РФ генерал-полковник Дворников;
  • командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Моисеев;
  • старший помощник капитана ПСКР "Изумруд" капитан 3 ранга Виноградов;
  • члены экипажа ПСКР "Изумруд": капитан-лейтенант Гришин, старший лейтенант Трибушин, старший мичман Рясный, мичман Абакумов.

25 мая суд ООН обязал Россию освободить корабли ВМС и 24 захваченных в плен моряков. В МИД России считают, что трибунал якобы не имел права решать судьбу украинских моряков. Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию Москвы "вялой и беззубой". Посол Украины в Германии сказал, что ждет РФ, если она не отпустит моряков.

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Теги: Международный трибунал ООН, вмс, Крым, анатолий матиос, керченский пролив, моряки, чп на азове, захват кораблей
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