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Морской трибунал назначил трех судей в деле Украины против России

Морской трибунал назначил трех судей в деле Украины против России - Фото
Фото: EPA
02.08.2019, 16:39

Назначенные судьи - представители Канады, Германии и Исландии

Президент Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хён назначил трех судей в арбитражном разбирательстве Украины против России в отношении агрессии Москвы у берегов оккупированного Крыму в ноябре 2018 года, когда РФ захватила три украинских военных корабля и 24 моряка. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что судьи были назначены 10 июля, но известно об этом стало только сейчас. Это Дональд Мак-Рей (Канада) - председатель, Рюдигер Вольфрум (Германия) и Гудмундур Эйрикссон (Исландия).

Соответствующее решение было принято после того, как Украина сообщила президенту Морского трибунала о невозможности договориться с Россией о назначении еще трех судей.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море корабли и 24 моряка ВМС Украины. МИД РФ отреагировал. Посол Украины в ФРГ сказал, что ждет РФ, если она не отпустит военных. В Украине назвали имена причастных россиян.

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моряки морской трибунал
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