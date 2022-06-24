Кулеба: Оружие будет. Уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем процессы
24.06.2022, 22:19
Дмитрий Кулеба (фото: ЕРА)
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры ускоряют поставки вооружений в Украину.
"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", – сказал министр в эфире национального телемарафона.
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Кулеба добавил, что только за сегодняшний день, 24 июня, президент Владимир Зеленский провел два совещания по поставкам вооружений.
"Партнеры также видят, что нам необходимо больше оружия, и четко знают, какое оружие нам необходимо передать", – сказал глава МИДа.
- "Мы будем воевать лопатками, но все равно будем". Кулеба – о задержках с военной помощью.
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