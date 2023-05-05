Кулеба отметил 13-летнюю украинку, отказавшуюся петь на одной сцене с россиянином – видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил 13-летнюю украинскую певицу Софию Самолюк, которая отказалась делить сцену с российским исполнителем на фестивале Sanremo Junior в Италии.

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"Иногда, чтобы победить в конкурсе, не нужно петь, рисовать... Иногда для этого нужно просто занять позицию..." – заметил министр.

Он сказал, что благодарен Софии за этот поступок и не хочет, чтобы "из-за организаторов фестиваля" она осталась без заслуженного знака отличия.

"Поэтому отмечаю ее специальной благодарностью министра иностранных дел Украины за победу духа в культурной дипломатии", – написал Кулеба.

13-летняя украинская певица София Самолюк отказалась делить сцену с российским исполнителем на фестивале Sanremo Junior в Италии. Об участии россиян организаторы объявили за несколько часов до самого конкурса 3 мая.

Вадим Ребрина

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