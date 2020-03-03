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Кулеба поддержал объединение своей должности и главы МИД "независимо от фамилии"

Кулеба поддержал объединение своей должности и главы МИД "независимо от фамилии" - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.03.2020, 12:27

Дмитрий Кулеба считает, что объединение постов главы МИД и вице-премьера по евроинтеграции усилит украинскую дипломатию

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Дмитрий Кулеба поддержал объединение поста, который он занимает, с должностью министра иностранных дел. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает Укринформ.

По его словам, такое объединение усилит украинскую дипломатию, независимо от фамилии человека, который займет этот пост.

Кулеба заявил, что никогда не боялся дополнительных полномочий, но решение об этом - в руках президента и парламента.

Слухи о своем возможном назначении министром иностранных дел Кулеба комментировать отказался, заявив, что идут консультации и нужно подождать завтрашнего дня.

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Денис Юдин
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