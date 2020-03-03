Кулеба поддержал объединение своей должности и главы МИД "независимо от фамилии"

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Дмитрий Кулеба поддержал объединение поста, который он занимает, с должностью министра иностранных дел. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает Укринформ.

По его словам, такое объединение усилит украинскую дипломатию, независимо от фамилии человека, который займет этот пост.

Кулеба заявил, что никогда не боялся дополнительных полномочий, но решение об этом - в руках президента и парламента.

Слухи о своем возможном назначении министром иностранных дел Кулеба комментировать отказался, заявив, что идут консультации и нужно подождать завтрашнего дня.

Завтра состоится внеочередное заседание Рады , на котором рассмотрят кадровые вопросы Кабмина.

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