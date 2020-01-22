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Кулеба поговорил с Арахамией: Украина продолжит интеграцию в ЕС

Кулеба поговорил с Арахамией: Украина продолжит интеграцию в ЕС - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
22.01.2020, 23:12

Арахамия написал, что он за евроинтеграцию, но в то же время "интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти"

Парламент принимает законы, а правительство утверждает решение, выполнение которых приближает Украину к членству в Евросоюзе. Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщил, что поговорил по этому поводу с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией, который сегодня сказал, что Украина должна приостановить гармонизацию законов с ЕС.

Кулеба отметил, что действительно следует адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя. А также продуманно и осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса. Но такие нормы - редкие исключения из правила, написал вице-премьер.

"А общее правило такое - Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", - написал Кулеба, добавив, что Арахамия с ним согласился, а "все остальное - фигура речи".

Арахамия у себя в Facebook написал: "Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями".

Он отметил, что в то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти – об этом он и говорил сегодня в Давосе.

"Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть", – написал Арахамия.

В комментарии к записи, в ответ на вопрос, должна ли Украина гармонизировать законодательство, он добавил: "Законодательство да, но сейчас в соответствии с Соглашением об Ассоциации начался плановый пересмотр отдельных положений, считаю, что надо воспользоваться этой возможностью для продвижения выгодных для Украины изменений в этой сделке."

  • Ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на вхождение в таможенный союз с Евросоюзом.

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