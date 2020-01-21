Также выступила 17-летняя эко-активистка Грета Тунберг.

"Климат и окружающая среда - горячая тема сейчас, благодаря давлению молодых людей. Однако, если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано. Глобальные выбросы CO2 не сократились", - сказала она.