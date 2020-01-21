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Экономический форум в Давосе. Все главные новости - Фото

Экономический форум в Давосе. Все главные новостиLive

Экономический форум в Давосе. Все главные новостиLive
21.01.2020, 16:51
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Фото: Gian Ehrenzeller/EPA

В среду, 21 января, в швейцарском Давосе стартует юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. В течение трех дней на полях форума выступят лидеры ведущих стран и организаций мира. В том числе и президент Украины Владимир Зеленский. LIGA.net будет ведет хронику форума в Давосе.

21.01.2020
17:02

Трамп, выступая после Греты Тунберг, назвал экоактивистов "постоянными пророками апокалипсиса", которые хотят, чтобы "мы плохо себя чувствовали". Он отверг призывы Тунберг к активным действиям, вместо этого призвал мир "принять оптимизм".

16:50

На форум в Давос прилетел также Олег Сенцов, который выступит завтра на «украинском ланче». Также в Давос прилетела Лана Зеркаль, бывший замглавы МИД и одна из авторов победы Украины в судах против РФ. Корреспондент LIGA.net также видел в самолете Андрея Портнова в компании его старого приятеля Валерия Писаренко.

16:27

Также выступила 17-летняя эко-активистка Грета Тунберг. 

"Климат и окружающая среда - горячая тема сейчас, благодаря давлению молодых людей. Однако, если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано. Глобальные выбросы CO2 не сократились", - сказала она.

16:19

21 января на форуме выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, "Америка процветает как никогда" и переживает "экономический бум".

16:16

В форуме примут участие глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

На форум едут и депутаты от фракции "Голос".

16:12

Среди спикеров "Украинского дома": Зеленский, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, режиссер Олег Сенцов, владелец агропромхолдинга Мироновский хлебопродукт (МХП) Юрий Косюк и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев

16:11

Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. С ним приедет премьер-министр Алексей Гончарук и другие чиновники. 22 января в 17:15 по киевскому времени он выступит в рамках форума со специальным обращением.

16:10

В рамках форума также будет работать "Украинский дом". Площадку организовывает Фонд Виктора Пинчука. Темой дискуссий в Украинском доме в 2020-м станет “Украина: креативность, инновации, возможности”.

16:09

Основная тема форума - "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

Среди гостей форума - президент США Дональд Трамп, глава Минфина США Стивен Мнучин, управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, основатель Huawei Technologies Рэй Чженфей, эко-активистка Грета Тунберг, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Финляндии Санна Марик.

16:00

В этом году форум соберет около трех тысяч участников из 117 стран, в том числе руководителей 53 стран и правительств.

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Теги: Международный экономический форум в Давосе, давос 2020
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