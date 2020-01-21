В среду, 21 января, в швейцарском Давосе стартует юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. В течение трех дней на полях форума выступят лидеры ведущих стран и организаций мира. В том числе и президент Украины Владимир Зеленский. LIGA.net будет ведет хронику форума в Давосе.
Трамп, выступая после Греты Тунберг, назвал экоактивистов "постоянными пророками апокалипсиса", которые хотят, чтобы "мы плохо себя чувствовали". Он отверг призывы Тунберг к активным действиям, вместо этого призвал мир "принять оптимизм".
На форум в Давос прилетел также Олег Сенцов, который выступит завтра на «украинском ланче». Также в Давос прилетела Лана Зеркаль, бывший замглавы МИД и одна из авторов победы Украины в судах против РФ. Корреспондент LIGA.net также видел в самолете Андрея Портнова в компании его старого приятеля Валерия Писаренко.
Также выступила 17-летняя эко-активистка Грета Тунберг.
"Климат и окружающая среда - горячая тема сейчас, благодаря давлению молодых людей. Однако, если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано. Глобальные выбросы CO2 не сократились", - сказала она.
21 января на форуме выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, "Америка процветает как никогда" и переживает "экономический бум".
В форуме примут участие глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.
На форум едут и депутаты от фракции "Голос".
Среди спикеров "Украинского дома": Зеленский, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, режиссер Олег Сенцов, владелец агропромхолдинга Мироновский хлебопродукт (МХП) Юрий Косюк и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. С ним приедет премьер-министр Алексей Гончарук и другие чиновники. 22 января в 17:15 по киевскому времени он выступит в рамках форума со специальным обращением.
В рамках форума также будет работать "Украинский дом". Площадку организовывает Фонд Виктора Пинчука. Темой дискуссий в Украинском доме в 2020-м станет “Украина: креативность, инновации, возможности”.
Основная тема форума - "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".
Среди гостей форума - президент США Дональд Трамп, глава Минфина США Стивен Мнучин, управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, основатель Huawei Technologies Рэй Чженфей, эко-активистка Грета Тунберг, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Финляндии Санна Марик.
В этом году форум соберет около трех тысяч участников из 117 стран, в том числе руководителей 53 стран и правительств.