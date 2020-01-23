Министр финансов США обрушился с критикой на Грету Тунберг

Стивен Мнучин (фото - ЕРА)

Министр финансов США Стивен Мнучин подверг резкой критике 17-летнюю шведскую экологическую активистку Грету Тунберг, заявив, она должна изучить экономику в колледже, прежде чем читать лекции о проблемах с ископаемыми энергетическими ресурсами. Об этом Мнучин сказал на брифинге в Давосе, сообщает СNBC.

Его спросили, согласна ли крупнейшая экономика мира с необходимостью немедленного и полного прекращения добычи ископаемого топлива.

"Она (Тунберг, - ред.) главный экономист или кто она? Я в замешательстве", - сказал Мнучин.

"После того, как она пойдет и изучит экономику в колледже, она может вернуться и объяснить нам все", - сказал американский министр.

Ранее Тунберг вместе с 20 другими молодыми климатическими активистами призвала всех присутствующих на Всемирном экономическом форуме остановить "безумие" постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также "полностью избавиться" от ископаемого топлива.

Президент США Дональд Трамп выступал вчера в Давосе после Тунберг. Он не апеллировал к ней непосредственно, но осудил климатических "пророков гибели" и призвал отказаться от "апокалиптических прогнозов", заявив, что Америка будет защищать свою экономику.