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Министр финансов США обрушился с критикой на Грету Тунберг

Министр финансов США обрушился с критикой на Грету Тунберг - Фото
Стивен Мнучин (фото - ЕРА)
23.01.2020, 15:53

Его спросили, согласна ли крупнейшая экономика мира с необходимостью немедленного и полного прекращения добычи ископаемого топлива.

Министр финансов США Стивен Мнучин подверг резкой критике 17-летнюю шведскую экологическую активистку Грету Тунберг, заявив, она должна изучить экономику в колледже, прежде чем читать лекции о проблемах с ископаемыми энергетическими ресурсами. Об этом Мнучин сказал на брифинге в Давосе, сообщает СNBC.

Его спросили, согласна ли крупнейшая экономика мира с необходимостью немедленного и полного прекращения добычи ископаемого топлива.

"Она (Тунберг, - ред.) главный экономист или кто она? Я в замешательстве", - сказал Мнучин.

"После того, как она пойдет и изучит экономику в колледже, она может вернуться и объяснить нам все", - сказал американский министр.

Ранее Тунберг вместе с 20 другими молодыми климатическими активистами призвала всех присутствующих на Всемирном экономическом форуме остановить "безумие" постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также "полностью избавиться" от ископаемого топлива.

Президент США Дональд Трамп выступал вчера в Давосе после Тунберг. Он не апеллировал к ней непосредственно, но осудил климатических "пророков гибели" и призвал отказаться от "апокалиптических прогнозов", заявив, что Америка будет защищать свою экономику.

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