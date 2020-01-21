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Трамп в Давосе осудил климатических "пророков гибели"

Трамп в Давосе осудил климатических "пророков гибели" - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
21.01.2020, 14:54

"Эти паникеры всегда требуют одного и того же - абсолютной власти", - сказал президент США о климатических активистах

Президент США Дональд Трамп осудил климатических "пророков гибели" в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где изменения климата - главная тема. Об этом сообщает ВВС.

Он призвал отказаться от "апокалиптических прогнозов" и заявил, что Америка будет защищать свою экономику.

Трамп, вопреки ожиданиям, не стал обращаться напрямую к Грете Тунберг, которая открывала сессию под названием "Предотвращение климатического апокалипсиса", но, говоря о климатических активистах, он сказал: "Эти паникеры всегда требуют одного и того же - абсолютной власти, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни".

В речи, которая, как отмечают СМИ, рекламировала экономические достижения его администрации, президент США заявил, что сейчас настало время для оптимизма, а не для пессимизма, как это пытаются представить борцы с климатическими изменениями.

Тунберг в своей речи сказала, что сейчас люди "в целом осознают" риски изменения климата и глобального потепления, но "с другой стороны, почти ничего не было сделано".

Она находилась в аудитории на протяжении всей речи Трампа, но не стала общаться с журналистами на выходе.

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дональд трамп климат форум давос Грета Тунберг
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