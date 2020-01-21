Грета Тунберг в Давосе: О климате говорят, но ничего не делают

17-летняя эко-активистка Грета Тунберг заявила на международном форуме в Давосе, что несмотря на многие разговоры об изменениях климата, ситуация никак не изменилась. Об этом сообщает Bloomberg.

"Климат и окружающая среда - горячая тема сейчас, благодаря давлению молодых людей. Однако, если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано. Глобальные выбросы CO2 не сократились", - сказала она.

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В издании отмечают, что лишь несколько руководителей компаний нефтяной, газовой и угольной промышленности, которые несут главную ответственность за потепление планеты, присутствовали на выступлении Тунберг.

Также в этом году впервые экологические риски занимают пять основных долгосрочных проблем, которые рассмотрят на форуме.

Справка. На форуме в Давосе ежегодно собираются около 3000 деловых и политических лидеров. Президент Владимир Зеленский и ряд украинских политиков и бизнесменов также посетят мероприятие.

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Видео: World Economic Forum Video/YouTube