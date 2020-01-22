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Зеленский записал свой номер в телефон Миттала в Давосе: фото

Зеленский записал свой номер в телефон Миттала в Давосе: фото - Фото
Фото: facebook.com/aliona.osmolovska
22.01.2020, 21:44

Летом СБУ, после критики президента в адрес АрселорМиттал Кривой Рог, открыла уголовное производство против сотрудников комбината по статье экоцид

Президент Владимир Зеленский на приеме в Украинском доме в Давосе обменялся телефонами с владельцем АрселорМиттал Кривой Рог, индийским бизнесменом Лакшми Митталом. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь НАК Нафтогаз Алена Осмоловская.

В этом году Нафтогаз поддерживает Украинский дом в Давосе, отметила она.

"Быть в Украинском доме в Давосе стоит хотя бы затем, чтобы увидеть, как Владимир Зеленский тепло общается с Лакшми Митталом и на глазах других инвесторов записывает в его телефон свой мобильный", - написала Осмоловская.

Завтра, по словам Осмоловской, в Давосе будет ключевая панель о ключевой роли Украины в объединении газотранспортных сетей Европы на восток от Эльбы, от Балтики до Греции, а также о необходимости сохранить санкции против Северного потока 2.

13 июля Зеленский посетил родной Кривой Рог и раскритиковал АрселорМиттал за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации в городе. После этого СБУ возбудила уголовное дело против сотрудников комбината по статье экоцид. 20-21 июля СБУ провела обыск на АрселорМиттал Кривой Рог и заблокировала ввод в эксплуатацию одного из производственных комлексов. Силовики заявили, что выявили на предприятии источник высокой радиации. В АрселорМиттал это отрицают. 

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Владимир Зеленский арселормиттал давос лакшми миттал
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