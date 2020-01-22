Зеленский рассказал о возможности встречи с Путиным: видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что, возможно, в течение ближайших двух дней состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net из Давоса.

"Завтра-послезавтра много встреч подтвержденных. О вероятности этой встречи – может быть, потому что есть вопросы об обмене пленных и наших крымских татар, которые находятся на территории РФ. Будет возможность - обсудим это", - ответил Зеленский на вопрос журналистки, планируется ли встреча с Путиным.

Видео: LIGA.net.

Ранее в Офисе президента заявили, что Зеленский может провести беседу с Путиным во время памятных мероприятий в рамках Всемирного форума Холокоста, который 22-23 января пройдет в Израиле.