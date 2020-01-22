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У Зеленского не исключают встречи с Путиным в Израиле

У Зеленского не исключают встречи с Путиным в Израиле - Фото
Владимир Зеленский и Владимир Путин (фото - Twitter, dimsmirnov175)
22.01.2020, 16:25

Официальная встреча не запланирована, однако в Офисе президента не исключают, что лидеры поговорят на полях Всемирного форума Холокоста

Президент Владимир Зеленский может провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным во время памятных мероприятий в рамках Всемирного форума Холокоста, который 22-23 января пройдет в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Укринформ.

В ОП заверяют, что если общение состоится, то Зеленский планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

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Также Зеленский встретится с израильскими президентом Реувеном Ривлиным и премьером Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов страны.

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Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху владимир путин холокост встреча Реувен Ривлин юлий эдельштейн
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