Из-за Путина. Дуда не едет в Израиль на день освобождения Аушвица

Анджей Дуда (фото - president.gov.ua)

Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в мероприятиях ко дню освобождению концлагеря Аушвиц, которые пройдут 23 января в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

Он объяснил свое решение тем, что, на собрании будет выступать президент РФ Владимир Путин, речь же президента Польши программой не предусмотрено. Дуда опасается, что не сможет ответить Путину, если тот вновь начнет риторику о перекладывании вины за начало Второй мировой войны на Польшу.

Президент Владимир Зеленский также не будет выступать в Израиле, однако на мероприятие все равно поедет.

Дуда вместе с другими лидерами почтит память жертв Холокоста 27 января на месте лагеря смерти в Польше.

Ранее Путин оправдал обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией во время раздела Чехословакии в 1938 году. вторжение советских войск в Польшу, а также

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал на тему Польши. А посол Германии в Польше Рольф Никел напомнил , что СССР вместе с нацистской Германией участвовал в разделе Польши.

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