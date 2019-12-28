МИД Польши вызвал посла России из-за высказываний Путина

Владимир Путин (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за заявлений президента России Владимира Путина о Польше в контексте Второй мировой войны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Польская сторона передала послу РФ решительный протест против "исторических инсинуаций" Путина и других российских высокопоставленных лиц. В МИД Польши подчеркнули, что заявления России основаны на "сталинском историческом нарративе" и пропаганде тоталитаризма.

Путин недавно обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией во время раздела Чехословакии в 1938 году, назвав бывшего тогда польским послом в Берлине Юзефа Липского "сволочью, антисемитской свиньей" из-за его предложения поставить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Также Путин оправдывал вторжение СССР в Польшу в сентябре 1939 года тем, что фактически польское правительство в то время уже не контролировало ситуацию в стране. Таким же образом раздел Польши между СССР и Германией оправдывала советская пропаганда.

Андреев по итогам беседы сказал, что она была "жесткой, но в целом корректной".