Земан возмутился реакцией России на день памяти Пражской весны

Милош Земан (Фото: Koca Sulejmanovic/EPA)

Возмутительными назвал президент Чехии Милош Земан возражения России против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению Пражской весны в 1968 году. Об этом сообщает DW.

Земан заявил, что оставляет за собой право отменить визит в Москву на празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в мае 2020 года.

В декабре чешский парламент принял закон, который устанавливает 21 августа как день памяти жертв вторжения и оккупации Чехии войсками стран Варшавского договора. МИД России в ответ заявил о "большом разочаровании", в Москве считают, что такой день памяти "омрачает атмосферу российско-чешских отношений".

Реакция Земана вызвала удивление в Чехии, поскольку он считается настроенным пророссийски.

В июне Земан заявил, что санкции не влияют на Россию, поэтому в них нет смысла.

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