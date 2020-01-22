Президент Литвы передумал и не поедет в Израиль

Гитанас Науседа (фото - Robertas Dackus, пресс-служба президента Литвы)

Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение отменить поездку в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает DELFI.

Еще в понедельник утром сообщалось, что Науседа примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима, запланированных на 22-23 января.

Связано ли решение президента Литвы со спорными заявлениями президента России Владимира Путина об истории Второй мировой войны, пресс-секретарь Науседы комментировать отказался. По его словам, литовский президент решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В мероприятиях памяти жертв Холокоста примет участие спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

Ранее в Иерусалим отказался ехать президент Польше Анджей Дуда, поскольку ему не предложили выступить в рамках мероприятия.

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