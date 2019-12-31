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Германия - Путину: СССР и нацисты участвовали в разделе Польши

Германия - Путину: СССР и нацисты участвовали в разделе Польши - Фото
Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)
31.12.2019, 11:26

Такие образом Германия отреагировала на слова президента РФ о сотрудничестве Польши с нацистами

СССР вместе с нацистской Германией участвовал в разделе Польши. Об этом посол Германии в Польше Рольф Никель написал в Twitter.

"Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова - Риббентропа служил для подготовки преступного вторжения нацистской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделе Польши", - написал посол.

Таким образом Германия отреагировала на слова президента России Владимира Путина о том, что Польша и нацистская Германия сотрудничали в 1938 году во время раздела Чехословакии. 

Также Путин оправдывал вторжение СССР в Польшу в сентябре 1939 года тем, что фактически польское правительство в то время уже не контролировало ситуацию в стране. Таким же образом раздел Польши между СССР и Германией оправдывала советская пропаганда.

  • 28 декабря Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за заявлений Путина о Польше в контексте Второй мировой войны. 

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Германия Путин пакт Молотова-Риббентропа раздел польши
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