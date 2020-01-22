Сенцов: Позиция Зеленского слабая. Это именно то, что хочет Путин

Олег Сенцов (Фото YES©2019. Фотограф Валентина Ростовикова)

Экс-политзаключенный Олег Сенцов не верит в эффективность политики президента Владимира Зеленского по примирению с Россией. Об этом он сказал на форуме в Давосе, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.

"Президент, который хочет мира любой ценой - это именно то, что хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться", - сказал он.

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По словам Сенцова, Путин "жестокий и его невозможно расположить".

"Либо Зеленский не понимает, что он делает. Либо на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много. Посмотрим, что будет дальше", - добавил Сенцов.

На форуме в Давосе ежегодно собираются около 3000 деловых и политических лидеров. Зеленский и ряд украинских политиков и бизнесменов также посетят мероприятие . С расписанием форума на сегодня можно ознакомиться по ссылке

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