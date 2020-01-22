Сенцов: Позиция Зеленского слабая. Это именно то, что хочет Путин

Экс-политзаключенный Олег Сенцов не верит в эффективность политики президента Владимира Зеленского по примирению с Россией. Об этом он сказал на форуме в Давосе, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.
"Президент, который хочет мира любой ценой - это именно то, что хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться", - сказал он.
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По словам Сенцова, Путин "жестокий и его невозможно расположить".
"Либо Зеленский не понимает, что он делает. Либо на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много. Посмотрим, что будет дальше", - добавил Сенцов.
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