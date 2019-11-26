Сенцов: РФ обязательно обманет, они не хотят мира - видео

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Прежде, чем "протянуть руку дружбы Путину", - режиссер призывает вспомнить о погибших в Украине

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов призывает Европу не верить президенту России Владимиру Путину и заявляет, что РФ не хочет мира на Донбассе и обязательно обманет. Об этом он сказал в речи по поводу вручения премии имени Сахарова в Европарламенте, передает Крым.Реалии.

"Сейчас ведется много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия обязательно обманет, они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине – они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую и мировую политику силовым методом", - сказал режиссер.

Прежде, чем "протянуть руку дружбы Путину через наши головы", режиссер призывает помнить о погибших в Украине, о тех, кто воюет, об арестованных и подвергающихся пыткам.

  • 12 декабря 2018 года премию Сахарова в Европарламенте вместо Сенцова получила его сестра Наталья Каплан. Сам режиссер на тот момент находился в российском плену.
  • Сенцов вернулся на родину 7 сентября 2019 года, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.
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Теги: европарламент, агрессия России, владимир путин, Олег Сенцов, премия сахарова
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