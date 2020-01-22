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Зеленский, Варфоломей, Гейтс: кто сегодня выступит в Давосе

Зеленский, Варфоломей, Гейтс: кто сегодня выступит в Давосе - Фото
Фото: ЕРА
22.01.2020, 10:54

На форуме обсудят геополитику, международную торговлю, изменения климата, корпоративное управление и новейшие технологии

Сегодня идет второй день Всемирного экономического форума в Давосе. Программа мероприятий опубликована на сайте форума.

На форуме пройдет обсуждение множества проблем современной политики и экономики, отдельные беседы будут посвящены кризису на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Гонконгу, Японии, Латинской Америке, России. Много внимание уделено проблемам экологии и изменения климата, обсудят корпоративное управление, новейшие технологии и феминизм.

12:00 (время киевское). Обращение премьер-министра Испании Педро Санчеса.

12:30. Обращение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен.

12:30. Выступление Олега Дерипаски о том, как в России будут бороться с изменениями климата.

12:45. Беседа с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

13:00. Обращение президента Европейского парламента Давида Сассоли.

14:30. Обсуждение торговой войны между США и Китаем и ее последствий для мировой экономики.

15:15. Разговор между главой Гонконга Кэрри Лэм и политическим аналитиком Фаридом Закарией.

16:45. Обращение премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

17:15. Обращение президента Украины Владимира Зеленского.

19:00. Обращение президента Ирака Бархама Салеха.

19:30. Обращение Вселенского патриарха Варфоломея.

20:00. Выступление Билла Гейтса об уроках глобальной борьбы с бедностью, заболеваниями и климатическими изменениями.

LIGA.net ведет хронику событий в Давосе.

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Владимир Зеленский урсула фон дер ляйен Билл Гейтс Вселенский Патриарх Варфоломей форум в давосе
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