UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Предложения Венгрии снять санкции с соратников Путина неприемлемы, их нужно больше

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 21:04
Кулеба: Предложения Венгрии снять санкции с соратников Путина неприемлемы, их нужно больше - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал предложение Венгрии снять санкции с семи, приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину, олигархов и двум членов их семей. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы. 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету: строгие санкции против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и ИКТ, новые санкции против Ирана", – написал Кулеба.

Ранее Радио Свобода сообщила, что правительство Венгрии снова требует снять санкции с российских олигархов, но уже не с трех, как в сентябре, а с семи (и двух родственников).

К Алишеру Усманову, Петру Авену и Виктору Рашникову добавились также сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнес-партнер Авена Михаил Фридман, магнат Дмитрий Мазепин и его сын, бывший пилот Формулы 1 Никита Мазепин, и еще двое олигархов – Григорий Березкин и Вячеслав Моше Кантор.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Венгрия дмитрий кулеба олигарх
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 