Кулеба: Предложения Венгрии снять санкции с соратников Путина неприемлемы, их нужно больше

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал предложение Венгрии снять санкции с семи, приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину, олигархов и двум членов их семей. Об этом он написал в Twitter.

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"Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы. 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету: строгие санкции против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и ИКТ, новые санкции против Ирана", – написал Кулеба.

Ранее Радио Свобода сообщила, что правительство Венгрии снова требует снять санкции с российских олигархов, но уже не с трех, как в сентябре, а с семи (и двух родственников).

К Алишеру Усманову, Петру Авену и Виктору Рашникову добавились также сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнес-партнер Авена Михаил Фридман, магнат Дмитрий Мазепин и его сын, бывший пилот Формулы 1 Никита Мазепин, и еще двое олигархов – Григорий Березкин и Вячеслав Моше Кантор.

Перед предварительным продлением санкций в сентябре Венгрия пыталась вывести из-под санкций Усманова, Авена и Рашникова, но быстро отказалась от своих попыток под политическим давлением.

Вадим Ребрина

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