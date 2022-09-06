Венгрия требует убрать из санкционных списков ЕС трех российских олигархов – Радио Свобода

Правительство Венгрии угрожает заблокировать введение новых санкций Европейского Союза в отношении РФ, если из действующих санкционных списков не будут исключены три российских олигарха. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на свои источники.

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Несколько дипломатических источников, знакомых с ситуацией, сообщили Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), что Венгрия настаивает на исключении из санкционных списков российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Усманов и Авен были включены в самый первый пакет "военных" санкций Евросоюза против российских фигурантов, опубликованный 28 февраля. Рашникова добавили в санкционные списки ЕС в марте. Все три олигарха находятся также под санкциями США.

Евросоюз планирует до 15 сентября согласовать продление санкций против России на следующие полгода.

В марте Авен заявил, что "из-за введенных против него санкций ЕС и Великобритании, ему не хватит средств оплачивать счета".

В начале апреля Франция конфисковала два вертолета Алишера Усманова стоимостью $26 млн.

2 августа США объявили о расширении санкционных списков и о включении в них, среди прочих, Виктора Рашникова.

Сергій Бережний

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