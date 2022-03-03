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Германия арестовала мега-яхту за $600 млн российского миллиардера Усманова – Forbes

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03.03.2022, 00:40
Германия арестовала мега-яхту за $600 млн российского миллиардера Усманова – Forbes - Фото
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Власти Германии конфисковали в Гамбурге 512-футовую яхту Dilbar стоимостью почти 600 миллионов долларов, принадлежавшую российскому миллиардеру Алишеру Усманову, который попал под санкции ЕС после нападения России на Украину. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в яхтенной индустрии.

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Усманов приобрел яхту в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила его по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев.

Фирма называет ее "одной из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий". При водоизмещении 15 917 тонн это самая большая моторная яхта в мире по вместимости, ее экипаж состоит из 96 человек. На Dilbar установлен самый большой бассейн, который когда-либо устанавливали на яхтах. Также на судне – вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.

Яхта является частью многомиллиардного состояния Усманова, которое включает в себя доли в металлургическом гиганте Металлоинвест, компании по производству бытовой электроники Xiaomi, а также небольшие доли в телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности и СМИ. Усманов также владеет обширными активами в сфере недвижимости на Западе, начиная от двух поместий в Великобритании — Beechwood House в Лондоне и Sutton Place в Суррее, общей стоимостью 280 миллионов долларов, и заканчивая роскошными домами в Мюнхене, Лозанне, Монако и на Сардинии.

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Вадим Ребрина
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Россия Германия санкции яхта алишер усманов
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