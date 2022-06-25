Кулеба: Угрозы – это все, что осталось у России после десятилетий провальной политики

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил в Twitter поддержку позиции Молдовы после того, как в адрес этой страны прозвучали угрозы из Кремля.

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"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы в контексте очередных угроз, которые звучат из Москвы. Угрозы другим странам – вот и все, что у России осталось после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это говорит только о слабости России", – написал Кулеба.

Сегодня бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил российским пропагандистским медиа в связи с получением Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, что Молдова "может быть уверена на 100%, что не получит не только "дорогих" энергетических и других ресурсов, а вообще никаких", и намекнул, что "в Приднестровье проживают около 220 000 граждан России".

23 июня Совет Европы на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

24 июня спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что страна поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить.

25 июня президент Молдовы Майя Санду сообщила, что намерена приехать с официальным визитом в Киев.

Сергей Бережной

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