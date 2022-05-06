Кулеба: В НАТО все хотели надрать задницу России, но не смели

В странах НАТО все хотели победить Россию, но не решались. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sky News.

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Журналист спросил главу украинского МИД, видит ли он какой-либо вариант развития событий, при котором войска НАТО окажутся в Украине.

Кулеба ответил отрицательно.

"Не сейчас. Причина, по которой так много людей в странах НАТО, в том числе и политиков, восхищается Украиной, очень проста. Потому что Украина не боится России. А они да. Все хотели надрать России задницу. Все. Но никто не посмел. Нам не оставили выбора", – сказал министр.

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Наталия Медведева

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