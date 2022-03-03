Кулеба завтра призовет НАТО передать Украине тяжелые вооружения для ПВО и ПРО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завтра примет участие во встрече глав МИД НАТО, где будет призывать и убеждать партнеров "закрыть небо" над Украиной в военном плане, чтобы россияне не могли летать и запускать ракеты. Об этом и о другом он рассказал в объединенном эфире украинских каналов.

Далее – главное из его ответов.

→ Речь на встрече пойдет о "системной" поддержке Украины партнерами в плане ПВО и ПРО, то есть о передаче ВСУ "конкретного тяжелого вооружения". Поток ПЗРК – это классно, но нам нужно намного более серьезное оружие ПВО/ПРО.

→ Не может сейчас ни обнадеживать, ни убивать надежду на "закрытое небо" – "я сейчас просто должен работать на результат, этим и занимаюсь". Напомнил, что за считаные дни дипломатия и так уже "сделала невозможное" в плане поставок оружия и боеприпасов.

→ Переговоры с Россией. Украина заинтересована в возвращении ситуации на позиции "до начала агрессии России", то есть с выведением оккупационных сил с ее территории. Но сейчас пока рано прогнозировать, на что удастся выйти на переговорах.

→ Если Россия подойдет к переговорам "добросовестно", можно будет искать "какие-то развязки".

→ Украина не уступит в принципиальных вещах вроде территориальной целостности страны.

→ По миротворцам. "Вопрос в работе". Но Россия, конечно, заблокирует инициативу в Совбезе ООН. Добавил, что надо помогать ВСУ и теробороне, и давать отпор оккупантам где только можно.

→ Россия не только проигрывает в наземной войне, она также полностью проиграла информационную. Из-за этого Москва готовит разные провокации, чтобы обвинить Украину, на это брошены огромные ресурсы.

→ По российской "элите", которая почуяла неладное и бежит с тонущего корабля "Россия". Говорит, олигархат там понимает, что санкции Запада сделают с экономикой страны-агрессора, и "пытаются выскочить из этого санкционного капкана".

→ МИД требует еще больше санкций против России, разработаны документы, чтобы перекрыть любые лазейки. Идет работа со странами, через которые Россия пытается обходить санкции.

→ Простые россияне тоже почувствуют "ужасные последствия безумных решений Путина", и давление внутри России будет нарастать не только на уровне "элит".

→ Возможный статус кандидата ЕС и что даст нам в плане безопасности. "Работаем над этим". Украина однозначно будет в ЕС. Не все в ЕС радуются этому, но мы системно давим по всем фронтам.

Евгений Пилипенко

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