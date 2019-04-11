Кулик не уполномочен делать заявления по делу Курченко - ГПУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На сегодняшний день генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика, который ранее выдал подозрения по "делу Курченко" людям из окружения президента Петра Порошенко. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, реагируя на анонсированную пресс-конференцию Кулика, запланированную на сегодня на 13:00.

"В соответствии с этим прокурор Кулик выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу", - отметил Лысенко.

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По его словам, в случае разглашения тайны следствия по указанному делу прокурором Куликом, генинспекция учтет этот факт и сделает соответствующие выводы.

"Хочу подчеркнуть, что проверкой уже установлено, что изменения в ЕРДР вносились прокурором Куликом около 05:00 28 марта текущего года", - подчеркнул Лысенко.

Он добавил, что внесение изменений и так называемых подозрений, подготовленных неизвестными лицами, свидетельствует об имеющемся факте нарушения, статей 276-278 УПК.

Лысенко уточнил, что речь идет о наличии достаточных доказательств для подозрения лиц в совершении уголовных преступлений, а также о порядке составления и вручения письменных сообщений.

"Более того, документы (доказательства), на которых должны основываться сообщения о подозрениях, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного и надзорного производств", - добавил Лысенко.

По его словам, в связи с этим сделаны соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований.

"В случае получения доказательств совершения уголовных преступлений лицами, независимо от их фамилий, будет в законном порядке объявлено о подозрениях по делу "Курченкогейт", - подчеркнул Лысенко.

28 марта, Луценко рапортовал о завершении расследования "дела Сергея Курченко", которому инкриминируют хищение 18,1 млрд грн. Одновременно с этим Кулик заявил, что объявил о подозрении по этому делу экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе АП Борису Ложкину, замглавы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко утверждает, что Кулик сделал это неправомерно, а Сарган добавила, что оценку действиям прокурора даст ГБР, намекнув, что его действия - это "предвыборная лихорадка".