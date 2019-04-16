Культ Сталина нужен Путину, чтобы укрепить свой культ - Климкин

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Опубликованные результаты соцопроса в России об отношении к "патологическому убийце" Иосифу Сталину – это признак дегуманизации и главе РФ Владимиру Путину нужен его культ, чтобы укрепить собственный культ, властной "сильной руки". Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По мнению главы МИД, Украина и весь мир не могут игнорировать это. "Зазомбированные, дегуманизированные общества сами становятся опасными, способными по приказу режима творить большое зло", - считает Климкин.

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Он отмечает, что у украинцев "просто в голове не укладывается", как можно реабилитировать Сталина и сталинизм, как можно оправдывать массовые репрессии, расстрелы, чистки, аресты, лагеря и депортации. "Как можно простить Голодомор, который забрал жизни миллионов украинцев?", - пишет глава украинского МИД.

Климкин подчеркивает, что "самое печальное то, что сталинисткая болезнь российского общества – это не случайно, она управляема, правящий режим тщательно ее взращивал не один год и вот, кажется, достиг желаемых результатов".

Ранее сегодня российский Левада-опубликовал результаты соцопроса, согласно которым роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян.