Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.04.2019, 19:51

Культ Сталина нужен Путину, чтобы укрепить свой культ - Климкин

Культ Сталина нужен Путину, чтобы укрепить свой культ - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД отмечает, что зазомбированные, дегуманизированные общества сами становятся опасными, способными по приказу режима творить большое зло

Реклама
Реклама

Опубликованные результаты соцопроса в России об отношении к "патологическому убийце" Иосифу Сталину – это признак дегуманизации и главе РФ Владимиру Путину нужен его культ, чтобы укрепить собственный культ, властной "сильной руки". Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По мнению главы МИД, Украина и весь мир не могут игнорировать это. "Зазомбированные, дегуманизированные общества сами становятся опасными, способными по приказу режима творить большое зло", - считает Климкин.

Реклама

Он отмечает, что у украинцев "просто в голове не укладывается", как можно реабилитировать Сталина и сталинизм, как можно оправдывать массовые репрессии, расстрелы, чистки, аресты, лагеря и депортации. "Как можно простить Голодомор, который забрал жизни миллионов украинцев?", - пишет глава украинского МИД.

Климкин подчеркивает, что "самое печальное то, что сталинисткая болезнь российского общества – это не случайно, она управляема, правящий режим тщательно ее взращивал не один год и вот, кажется, достиг желаемых результатов".

Ранее сегодня российский Левада-опубликовал результаты соцопроса, согласно которым роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Иосиф Сталин, Россия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 