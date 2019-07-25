"Кумовство" по-британски. Джонсон дал брату должность в Кабмине

Борис Джонсон (фото - ЕРА)

В состав сформированного премьер-министром Великобритании правительства вошел его родной брат, Джо Джонсон. Он занял пост министра бизнеса, энергетики, промышленной стратегии и образования, сообщает BBC. Этот министерский пост не входит в состав полных членов Кабинета.

Ключевые роли в правительстве Бориса Джонсона будут играть ведущие сторонники Brexit. Правительство проведет первое совещание утром в четверг, перед тем, как новый премьер-министр обратится с речью к Палате общин.

Ключевую роль канцлера получил Саджид Давид, бывший соперник Джонсона в гонке за кресло премьера.

Вернулся в правительство Доминик Рааб, бывший министр по вопросам Brexit: он назначен на пост министра иностранных дел, а так же Прити Патель - в качестве министра внутренних дел. Всего в состав нового Кабинета вошли 17 министров, уволенных Терезой Мэй или ушедших при ней в отставку.

На посту министра обороны Бен Уоллес сменил Пенни Мордаунт. Министр по Brexit Стивен Барклай сохранил свой пост.

Джереми Хант, бывший глава МИД, сообщил, что ему предлагали другой пост в правительстве, но он отказался.

Ранее сообщалось, что Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.

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