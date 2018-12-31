Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.12.2018, 01:00

Курц: Отмена санкций - только после перемирия в Донбассе

Курц: Отмена санкций - только после перемирия в Донбассе - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Австрийский канцлер назвал необходимое условие поэтапной отмены санкций против России

Реклама
Реклама

Снятие санкций с России должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил Rheinische Post.

"Еще будучи министром иностранных дел, я счел нужным связать поэтапную отмену санкций с положительными шагами по Украине - то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер", - напомнил Курц.

Реклама

Первый шаг - установление настоящего режима прекращения огня на востоке Украины, подчеркнул Курц. Он отметил, что за минувшие месяцы прогресса в установлении перемирия было слишком мало.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что сейчас нельзя отключать Россию от системы SWIFT.

"Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таков: это будет "ядерный вариант", потому что это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их - такие санкции - нельзя исключать, но они не являются тем, что может быть использовано", - объяснил Волкер.

"Что касается других вариантов санкций, то здесь существует много идей", - добавил спецпредставитель США.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Себастьян Курц, санкции, война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 