Квалификация в деле Гандзюк может быть изменена - Луценко

Екатерина Гандзюк Фото: скриншот с видео

Генпрокурор Юрий Луценко допустил, что квалификация в деле Екатерины Гандзюк может быть изменена. Это зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом Луценко сказал на заседании временной следственной комиссии Рады по нападениям на активистов, сообщает пресс-служба ГПУ.

Луценко отметил, что в ближайшие дни ожидаются выводы экспертизы, от которых будет зависеть правильность квалификации в деле Гандзюк.

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"Если судебно-медицинская экспертиза подтвердит, что есть причинно-следственная связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то это - 115-я (ст. 115 "Умышленное убийство" УК). Если иначе - возможно, я допускаю, что будет изменена квалификация", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, квалификация важна не только для объявления подозрения и предъявления обвинения, но и для проведения необходимых экстрадиционных действий.

"Как известно, если какая-либо страна подает экстрадиционные документы или объявляет кого-то в розыск, то человек может быть задержан и экстрадирован, а затем передан в суд, только в рамках той статьи, которая указывается в документах розыска, экстрадиции и т.д.", - подчеркнул Луценко.

Недавно отец Екатерины Виктор Гандзюк заявил, что его дочь после нападения считала, что ее заказали три человека – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и глава департамента Херсонской ОГА Евгений Рищук.