Лаборатории за сокрытие результатов тестов на коронавирус лишат лицензии - МОЗ

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, если они попытаются скрыть результаты исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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"Министерство здравоохранения Украины будет отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус по установленной форме", - сказано в сообщении.

Об этой форме рассказал во время онлайн-брифинга замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения МОЗ будет инициировать отзыв лицензии", - сказал он.

Недавно в Киевской горадминистрации заявили, что одна из частных киевских клиник проводит недостоверные тесты на коронавирус.

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