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Лаборатории за сокрытие результатов тестов на коронавирус лишат лицензии - МОЗ

Лаборатории за сокрытие результатов тестов на коронавирус лишат лицензии - МОЗ - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.03.2020, 18:08

МОЗ заявил, что будет инициировать отзыв лицензий за попытки скрыть результаты исследований на COVID-19

Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, если они попытаются скрыть результаты исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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"Министерство здравоохранения Украины будет отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус по установленной форме", - сказано в сообщении.

Об этой форме рассказал во время онлайн-брифинга замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения МОЗ будет инициировать отзыв лицензии", - сказал он.

Недавно в Киевской горадминистрации заявили, что одна из частных киевских клиник проводит недостоверные тесты на коронавирус.

LIGA.net ведет хронику - Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Ребрина Вадим
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Виктор Ляшко МОЗ тесты коронавирус
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