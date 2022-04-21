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Латвия будет лишать гражданства тех, кто поддерживает войну

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 21:59
Латвия будет лишать гражданства тех, кто поддерживает войну - Фото
Фото: depositphotos.com

Латвийский Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу для лишения гражданства Латвии тех лиц, которые поддерживают военные преступления. Об этом пишет местной издание Delfi.   

Внесение поправок в Закон "О гражданстве" обосновано российской широкомасштабной военной агрессией против Украины, говорится в сообщении. 

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Новая редакция закона предусматривает, что гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия, как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления. 

Гражданства будут лишены также те лица, которые участвовали в таких деяниях. 

Парламент Латвии сегодня также принял заявление о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа. 

В сообщении латвийского Сейма говорится, что имеются "существенные" доказательства массовых жестоких преступлений, совершенных армией России в Украине. 

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Роман Брыль
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гражданство военные преступления Латвия Сейм Латвии
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