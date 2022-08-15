Латвия возобновила программу реабилитации раненых украинских воинов

Латвия с 15 августа 2022 года возобновила программу реабилитации раненых украинских воинов. Об этом сообщает пресс-служба латвийского МИДа.

В национальном реабилитационном центре "Вайвари" 12 украинских военных начнут трехнедельный курс лечения, чтобы получить реабилитационные услуги и оправиться от тяжелых ранений, полученных при защите Украины от нападения российских вооруженных сил, говорится в сообщении.

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Латвийское правительство приняло решение о возобновлении программы еще 7 марта. Для этого из госбюджета страны выделено 280 000 евро. В сумму входят расходы на реабилитацию, командировочные расходы и расходы на технические средства.

Отбор украинских пациентов, их транспортировку в Латвию и оказание реабилитационных услуг в центре "Вайвари" координирует латвийский МИД в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством благосостояния и при поддержке Министерства обороны.

Оказание Латвией медицинской помощи пострадавшим во время боевых столкновений на востоке Украины было начато еще в 2014 году. До 2019 года Латвия предоставила лечение 58 пострадавшим в Украине в латвийских медицинских учреждениях.

17 марта Латвия начала арестовывать недвижимость российских олигархов.

4 августа Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией.

5 августа Латвия остановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

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Роман Брыль

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