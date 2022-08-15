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Латвия возобновила программу реабилитации раненых украинских воинов

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 16:18
Латвия возобновила программу реабилитации раненых украинских воинов - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Латвия с 15 августа 2022 года возобновила программу реабилитации раненых украинских воинов. Об этом сообщает пресс-служба латвийского МИДа.   

В национальном реабилитационном центре "Вайвари" 12 украинских военных начнут трехнедельный курс лечения, чтобы получить реабилитационные услуги и оправиться от тяжелых ранений, полученных при защите Украины от нападения российских вооруженных сил, говорится в сообщении.

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Латвийское правительство приняло решение о возобновлении программы еще 7 марта. Для этого из госбюджета страны выделено 280 000 евро. В сумму входят расходы на реабилитацию, командировочные расходы и расходы на технические средства. 

Отбор украинских пациентов, их транспортировку в Латвию и оказание реабилитационных услуг в центре "Вайвари" координирует латвийский МИД в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством благосостояния и при поддержке Министерства обороны.  

Оказание Латвией медицинской помощи пострадавшим во время боевых столкновений на востоке Украины было начато еще в 2014 году. До 2019 года Латвия предоставила лечение 58 пострадавшим в Украине в латвийских медицинских учреждениях. 

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Роман Брыль
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